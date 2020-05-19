現場一片凌亂，公文檔案嚴重受損。（李金生攝）

受損單位包括都計、建管和城鄉3科室在內。（李金生攝）

半夜起火的大樓是一幢老舊建築。（李金生攝）

建設處大樓起火，部分員工暫時無處上班。（李金生攝）

火警現場拉起封鎖線，禁止人員進出。（李金生攝）

金門縣政府建設處辦公大樓今（19）日半夜發生火警，延燒面積約10平方公尺，縣消防局緊急出動7車19人趕往灌救，公文和檔案資料受損嚴重，起火原因由火調課鑑定處理中。

坐落於縣府正面右大樓的建設處，是一幢3層RC建物，今天凌晨突起無名大火，警衛聽到警鈴聲大作趕緊報案，縣消防局在02：56接獲通報，立即動員7車19人在03：04趕到現場，由金城大隊長陳國瑋指揮灌救，火勢於03：18撲滅，檢視現場無人傷亡，但多具電腦和公文紙本燒毀，受損單位包括都計、建管和城鄉3科室在內。

縣府員工一早才知此事，因現場封鎖禁止進入，一時面臨無處上班的窘況，只得聚集樓下議論紛紛。目前到底有多少資料受損，仍有待進一步調查。

由於該幢大樓是老舊建築，員工上班空間狹窄，加上資料堆積甚多，是否因電線短路引起火災，或另有其它因故？縣消防局火調課已展開調查，希望盡快釐清起火原因。

(中時 )