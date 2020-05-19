根據人民網．中國統一戰線新聞網聯合中國共產黨新聞網推出的「2020年全國兩會各民主黨派提案選登」報導，民革中央在提案中指出，經過1800多年的傳承和發展，關公文化早已深入人心，有著深厚的民間基礎。特別是在寶島台灣，關公崇拜更是影響深遠，無所不在。

澎湃新聞網19日報導，2020年大陸全國兩會大幕將啟。大陸八大民主黨派之一的中國國民黨革命委員會（簡稱「民革」）中央，今年擬提交「關於以關公文化為紐帶，推進兩岸文化交流，促進祖國和平統一」的提案。

根據人民網．中國統一戰線新聞網聯合中國共產黨新聞網推出的「2020年全國兩會各民主黨派提案選登」報導，民革中央在提案中指出，經過1800多年的傳承和發展，關公文化早已深入人心，有著深厚的民間基礎。特別是在寶島台灣，關公崇拜更是影響深遠，無所不在。

民革中央表示，目前在關公文化傳承與發展方面仍存在幾個問題。一是關公文化研究層次有待提高，尚無權威性研究機構。二是相關文化交流活動缺乏統籌。三是行政資源支持力度不夠。四是在發展兩岸關係、促進祖國統一大業中發揮的作用還有很大的提升空間。

為此，民革中央提出如下建議：一、成立「關公文化研究會」，加強關公文化研究，統領、引導相關研究活動。二、成立國家級關公文化交流機構，統籌相關文化交流活動。三、加強行政支持力度，推進世界遺產申報，提升關公文化世界影響力。四、推動關公文化登上祖國統一的「舞台」，唱好文化產業的「大戲」，全面提升關公文化的品牌效應，促進兩岸關係發展。

(中時 )