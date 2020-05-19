嫌犯隨身攜帶記號筆作案。（翻攝照片／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區日前出現口罩怪客闖社區點鞋做記號，引起民眾恐慌，清水警分局在積極偵辦下，18日將林姓男子查獲到案。林嫌供稱純屬惡作劇，並無鎖定特定人士及鞋款，「2點3點1點」代表鞋號23.5，社區居民終於鬆了一口氣，有網友笑稱摩斯密碼終於解密了！

清水警分局調查，石岡區23歲林姓男子曾於沙鹿區某社區租屋，並留有複製該社區大門感應磁扣，3月22日下班後，持磁扣進入社區對多名住戶鞋子，依尺寸由右到左進行點鞋做記號，「2點3點1點」代表鞋號23.5，「1點」就是半號。

5月7日欲再度進入該社區時，因磁扣感應異常無法得逞而作罷。另外，也曾趁該大樓住戶未關緊大門而潛入犯案，共計3處社區，目前僅一被害人報案，警方正積極清查其他被害人。

清水警分局指出，明秀派出所及偵查隊獲知後即成立專案小組進行調查，由於當時現場週遭監視器角度均未紀錄相關犯案過程，增加偵辦難度，5月7日嫌犯再度犯案，由於該社區增設監視器及警方積極調閱週遭路口監視器交叉比對，終於掌握林嫌身分，18日下午13時許，將他查獲到案。

林男供稱，進入該社區後都會拿隨身攜帶奇異筆，對住戶鞋子做點鞋記號，係基於惡作劇、好玩之意，並未針對某特定人或鞋款下手。警方表示，林男坦承犯行，起出作案衣物及奇異筆等贓物，全案調查後依毀損及侵入住宅罪嫌函送。

清水警分局呼籲，民眾出入社區大樓或租屋處應隨時確認門禁制有否確實，另外，如房客退租後，也應隨時更換門禁密碼等，避免有心人士可乘之機。

(中時 )