隨著「籃球之神」喬丹的10集紀錄片《最後一舞》上演完畢之後，美國媒體用問卷調查的方式詢問民眾喬丹和詹姆斯誰比較強大，調查結果顯示，高達73%的民眾認為喬丹比詹姆斯強。
過去幾年大少人拿詹姆斯來比喻喬丹，甚至認為詹姆斯有朝一日能夠超越喬丹，但以目前來看，詹姆斯距離巔峰之路還有一段長遠的路要走。
這次問卷調查共有17個題目，當中包含了喬丹與詹姆斯之間的比較，最終喬丹在所有項目都完勝了詹姆斯。
問卷分了18-34歲民眾以及35歲以上民眾兩個年齡層，主要目的是喬丹和詹姆斯分屬兩個不同世代，結果35歲以上的受訪者有79%支持喬丹，就連18-34歲的受訪者也有66%認為詹姆斯不如喬丹。
76%受訪者認為喬丹的關鍵球處理得比詹姆斯來得出色，65%受訪者認為喬丹的攻擊力比詹姆斯強大，還有67%民眾認為兩人一對一單挑，喬丹能夠擊敗詹姆斯。
更令人驚訝的是，59%受訪者認為喬丹的傳球能力比詹姆斯強，即便詹姆斯被譽為全能型的超級巨星，但在這一點上面依舊不如喬丹；65%的民眾支持喬丹是NBA史上最偉大的球員，其他人只能望其項背。
(中時 )
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