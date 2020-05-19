美國財富雜誌《Fortune》最新公布財富500強企業，受到在大陸市場銷售不佳的影響，蘋果（Apple）營收跌出了前三名，排到第四，沃爾瑪、亞馬遜、艾克森美孚則依序位居第一到第三名。

以營收來看，沃爾瑪以5230億美元居冠，連續8年第一，第二名為亞馬遜的2805億美元，第三名艾克森美孚營收為2649億美元，蘋果以2601億美元位居第四名。整體來看，今年美國財富500強企業營收成長3.5%至14.2兆美元，約美國GDP的3分之2。

蘋果今年營收跌出前三名，主要是受到大陸市場銷售不佳的影響，導致其2019年整體營收下滑了2%，獲利下滑了7%。

從獲利來看，股神巴菲特執掌的波克夏公司打敗了蘋果登上冠軍，蘋果則跌落第二名，微軟第三。金融股與科技股仍是美國獲利最高的產業，前十名中有九家來自這兩個行業。

今年美國企業財富500強名單的總僱傭人數達到2919萬人，比去年增加51萬人，人均營收年增1.9%至48.7萬美元，人均獲利則上升5.8%至4.2萬美元。

(中時電子報)