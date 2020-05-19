共享乘車服務公司Uber於6日宣布裁員3700名，不到兩周的時間，Uber周一(18日)又宣布還將撤裁3000名員工，總計兩波裁員，Uber已裁掉近四分之一的人力。

綜合媒體報導，UBER執行長Dara Khosrowshahi透過信件提到，有鑑於疫情帶來的衝擊，以及復甦時程的不確定性，為了確保公司的未來，不得不採取這樣痛苦的決定。UBER計畫將再裁掉3000名員工，並且關閉或合併40多個辦公室；同時，也將縮減非核心業務，如人工智慧實驗室等。

對於遭到資遣的員工，Khosrowshahi表示，公司將致力於提供這些人豐富的資遣費及各項支持，包括醫療保險、其它工作選擇等。

不過值得注意的是，UBER外送服務UBER Eats因為受惠民眾在家上班，總預定量年增達到5成，雖然依舊無法弭平公司本身的虧損，但仍成為疫情下的一大亮點；此外，UBER日前宣布要收購外送競爭對手GrubHub，如果成真，也將為UBER開拓新的市場。

(中時電子報)