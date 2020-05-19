「當年駿熠電子公司派以30﹪股權，打敗市場派54﹪的策略運用，至今仍是謎。」主導此場上市公司經營權戰役的兆紳管理顧問董事長劉兆生與搭檔信誼爾雅法律事務所律師朱日銓，有給予一些解方說明。

同為網通大廠的友旺科技（已更名兆勁科技）在原大股東多年經營不善之下，於2018年初被市場派拿下經營權，同年6月劉兆生接受大股東及現任董事長紀政孝邀請，協助兆勁科技的改革與轉型。

在此之前，劉兆生已先後帶領兆紳團隊進駐多家體質不善的上市櫃公司並在大股東的授權下，以副董事長的身分主導變革，包括眾星國際、久大資訊、遠昇科研、駿熠電子等「轉虧為盈或改革轉型」實例。

劉兆生表示，經營一家穩定的公司容易，但公司一旦因為大環境或人謀不臧導致衰退，進而陷入缺糧草缺人才的惡性循環下，如何苦撐進而改革轉型，都需要有魄力的新進專業經理人執行變革。

105年6月上櫃公司駿熠電子市場派以監察人發動全面改選，雙方陣營於同年8/3-8/4共召集了4場股東臨時會極為混亂，當時市場派已集結股權及委託書約54%即將拿下經營權。

駿熠電子大股東、董事長衛純菁原先已委任多組律師團隊每天開會卻苦無對策，因為律師懂得法條，卻不見得懂得善用董事會議程、股東會議事規則、委託書處理準則、委託書配票等搭配訴訟攻防做最有效的策略運用。

劉兆生兆紳團隊協助公司派在僅有30%持股的劣勢下，策略運用得宜仍打敗市場派集結的過半股權挑戰，並成功協助駿熠電子公司派守住經營權。

劉兆生低調微笑著說，一切都是董事長衛純菁的福氣與老天爺的保佑。但他還是一再強調，公司派如何善用主場優勢，「策略人人會講，但經由實戰經驗累積的攻防來主導選戰，是自己8年來主導數十場股東會改選不敗的秘笈。」

目前多家上市公司掀起的公司經營權大戰，劉兆生提到自己從101年起，便攜手律師朱日銓用盡各種策略招數，進而在受邀參與主導的經營權攻防中，最後皆大獲全勝。

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(中時電子報)