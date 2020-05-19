好市多推出消暑聖品「辣味鮮蝦雞絲冷麵」，被不知情的阿嬤隨手一炒，竟成酸辣開味炒麵，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

嬤隨手炒好市多夯品，意外促成大升級，網讚嘆，薑還是老的辣，直接創造一麵兩吃，好厲害，可以代炒嗎？（圖／翻攝自臉書社團《好市多商品經驗老實說》）

氣溫逐漸升高，好市多也推出消暑美食「辣味鮮蝦雞絲冷麵」，近日有網友分享，買了冷麵要吃，卻被不知情的阿嬤拿去炒，結果竟然超美味，酸酸辣辣的別有一翻風味，貼文曝光後，引發網友熱議，薑是老的辣，一秒挖掘涼麵的淺能，請問可以幫忙代炒嗎？

有網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》PO文分享，最近天氣炎熱，便去好市多買了辣味鮮蝦雞絲冷麵吃，想說可以涼一下，沒想到放到桌上拍照，竟成冷麵最後的照片，不知情的阿嬤直接整盒拿去炒，結果出乎意料的好吃，熱的也別有風味。

貼文曝光後引發網友熱議，「這個好笑」、「難怪人家說，什麼食材交給阿嬤就對了」、「果然薑是老的辣，一秒挖掘涼麵的淺能，真是多才多藝」、「阿媽可能以為這家店真好，材料都準備好，只要炒一炒就好」、「阿嬤：冷冷的吃會拉肚子⋯阿嬤幫你加熱」。

原PO隨文附上的照片時在太誘人，也吸引許多網友笑稱，阿嬤很厲害，火侯控制得很好，看起來超好吃，請問哪邊的Costco有賣阿嬤？方便問一下一隻多少錢嗎？求阿嬤代炒。

(中時電子報)