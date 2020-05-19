美股消息面：

1.德國與法國達成共識，將以歐盟名義成立規模達5000億歐元的復甦基金，為成員國提供貸款援助，這筆資金預計將從資本市場籌措。

受此激勵，周一歐元走強，尾盤兌美元勁揚0.8%，報1.0911，盤中一度站上1.0926美元，創下5月4日來新高。美元指數尾盤跌0.78%，報99.62。歐元兌瑞士法郎大漲1%，匯價創兩個多月新高。

2.美國生技藥廠Moderna宣布其開發中的新冠狀病毒疫苗在早期小規模臨床實驗中獲得正面結果、經濟活動將復甦的樂觀預期升高，以及跡象顯示產油國正按照計畫減產，受此激勵，周一紐約6月期油收漲2.39美元或8.1%，為每桶31.82美元，創下3月11日來新高。

交易較活躍的7月期油上漲2.13美元或7.2%，收在每桶31.65美元。倫敦布蘭特7月期油收漲2.31美元或7.1%，為每桶34.81美元，亦創3月11日來新高。

3.受股市與原油價格大漲影響，周一美國黃金期貨收跌1.3%，為每盎司1,734.40美元，盤中一度漲逾1%，最高站上每盎斯1775.8美元，創8年來新高。

4.全美住宅建築商協會（NAHB）公布，美國5月房市指數為37，高於市場預期的35與4月的30，顯示美國5月獨棟房屋建商信心回升，意味著隨著社會逐步解封，美國經濟可能已經度過最嚴重的衰退時期。

(時報資訊)