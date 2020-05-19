美國政府擴大對華為的禁令，記憶體廠旺宏(2337)董事長吳敏求表示，目前對華為出貨正常，未受影響。

華為是旺宏客戶之一。吳敏求表示，相關禁令目前對旺宏並沒有影響，除非政府限制不能交貨，目前客戶下單正常，也正常出貨，並認為疫情正加速5G發展，並沒有使5G的佈署延後，使得商機得以持續。吳敏求18日獲頒交通大學名譽博士學位，並於會後受訪時做上述表示。

旺宏電子在NAND Flash及Nor Flash的發展上，目前都按照著規畫進度進行中。SLT NAND Flash產品的發展部分。預計下半年將量產48層產品，3D NAND Flash產品預計下半年量產，也鎖定小眾規模的市場。在Nor Flash的產品方面，長期同樣看好發展。

旺宏第一季在宅經濟帶動下，交出史上同期最旺的營運表現，對第二季看法仍樂觀，且第二季產品價格順利漲價；先前公司法說會中表示，Nor Flash價格調漲個位數百分比，SLC Nand Flash價格也漲了低個位數百分比(1~3%)。並預期Nor Flash持續有漲價空間，因供需失衡，下半年起可能出現供不應求的狀況。

公司先前指出，由於越來越多大廠轉做3D NAND，SLC NAND供給變少，下半年可能將供不應求；高密度NOR Flash下半年因5G等需求大增，也將面臨供需失調情況。

旺宏第一季營運表現淡季不淡，2020年第一季合併營收94.15億元，季減2%，年增56%。毛利率上升至31%，季增約5個百分點且年增6個百分點；營業淨利11.66億元，季增53%、年增1,262%；稅後淨利12.22億元，季增62%、年增761%，每股淨利0.67元，優於上季的0.41元，也有顯優於去年同期的0.08元。

旺宏目前各廠產能近滿載，第二季營運預計與第一季相近，上半年可望優於往年同期並創歷年同期最佳紀錄，今年整體營運也將優於去年。

(時報資訊)