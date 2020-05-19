陸官媒《人民日報》19日指出，美方日前語出驚人：「1月11日，大部分人還不知道發生了什麼……我們就已經試圖研發疫苗了。」莫非美方對新冠病毒及其危害早有警覺？別忘了，美國領導人曾說直到1月底才知道新冠病毒。更別忘了，美國3月13日才宣布進入國家緊急狀態。奉勸美國政客不要再枉費心機編造謊言。因為實實在在挽救生命，認認真真開展合作才符合美國的利益。全球戰疫，人類之間沒有「你」輸「我」贏，只有「我們」共贏。

《人民日報》國際評論專欄「鐘聲」專文〈全球戰疫沒有輸贏只有共贏〉表示，大陸1月7日成功分離首株新冠病毒毒株，1月12日向世界衛生組織提交新冠病毒基因組序列資訊，在全球流感共用資料庫發布，全球共用。美國所稱「在病毒基因序列被發布到網上的幾個小時內」就開始研發疫苗，顯然是基於大陸公布的研究成果。

那麼，美國一些政客近來不斷指責的大陸資訊不透明又從何談起？事實是，僅從1月3日到2月3日，陸方向美方通報疫情資訊和防控措施就多達30次。在陸方公平、透明、負責任的態度面前，美國一些政客的表演更加貽笑世人。

文章稱，嘗鼎一臠，窺豹一斑。疫苗資訊「露馬腳」正是美國抗疫亂象的一個縮影。從一開始聲稱病毒會自然消失，再到政府拒絕專業人士就防疫和重啟經濟提出的專業建議……恰如《華盛頓郵報》近日發表文章所說，美國抗疫的策略「一直是否認、歪曲、轉嫁和阻撓」，美國政客所思所言所為，著實經不起實踐檢驗。美國衛生部疫苗專家里克·布萊特近日在國會作證時更是指出，美國政府浪費了寶貴的時間。

評論表示，美國主流媒體紛紛質疑，世界頭號經濟科技強國，面對新冠肺炎疫情為何如此力有不逮？答案很清楚，把力氣用錯了地方！更有甚者，竟然說什麼「新冠肺炎疫情由武漢病毒研究所意外洩漏造成」「中國試圖掩蓋疫情導致疫情擴散蔓延」「中國需要為疫情造成的損失賠款」「中國控制世衛組織」等等。謊言的船開不遠，因為「甩鍋」遏制不了病毒，更挽救不了生命。

防控疫情，絕不能脫離科學和專業而選擇臆斷和逆動。截至5月18日，美國確診病例超過140萬例，死亡病例近9萬例。《柳葉刀》雜誌的文章認為，美國政府癡迷於「神奇的子彈」──疫苗、新藥，或者寄希望於病毒憑空消失，但只有堅定地依靠基本公共衛生準則，如檢測、追蹤和隔離，才能結束這一緊急狀況。

(中時 )