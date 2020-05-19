今（19）日晚間6點半在台南球場開打的富邦悍將、統一獅之戰，雙方都推出洋投先發，悍將是伍鐸，獅隊則由新洋投達尼披掛上陣，後者加盟獅隊後並未到二軍投球暖身，而是直接在本周打頭陣，表現如何值得觀察。

達尼爾出身雙城隊，2014年登上大聯盟，共出賽7場，有4場先發，自責分率率7.13，表現平平。來台後曾於12日進牛棚練投，但並未到二軍參加比賽試身手，教練團決定讓他直接在一軍登板，看來相當信任他。

伍鐸在中職算是老江湖了，他在中信兄弟、富邦悍將各待3個球季，本季已經6次登板，其中5場先發，戰績2勝2敗、自責分率7.71。與統一獅對戰2場，1勝1敗、自責分率率11.25，投球內容不算理想。

此外，統一獅本季連續21場比賽都有全壘打已是中職紀錄，今天能否延續至22場也是比賽另一焦點。不過受到梅雨鋒面影響，今晚台南降雨機率達到70％，達尼爾初登板與獅隊全壘打紀錄能否如願延續，都要看老天爺的臉色。

(中時 )