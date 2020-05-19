昨（18）日立法院外交國防委會員針對南海情勢提出質詢，會議期間藍營立委提出呼籲，要求蔡英文總統巡視南海諸島，以便宣示主權；會後隨即傳出高雄市長韓國瑜也有意巡視東沙督導市政建設。專家指出，政治人物出巡南海固然會有新聞效應，但真正重點應是務實投資增加建設。

針對立委籲請蔡英文總統巡視南海東沙與太平島，中華戰略學會研究員張競指出，元首親自巡視特定疆域，雖然具有政治宣示意涵，但對於強化國際法涉及主權法理論據，其實並無任何效用可言。只要檢視國際社會以往有關領土爭議法理訴訟，國家元首是否曾經親訪，從未被任何一方提出作為主權法理主張客觀證據。

張競提醒，藍綠陣營對於維護南海主權本來就立場有別程度有差；馬政府時期適逢南海仲裁案，因此表達國家政治意志與政策立場，因此在不顧美國壓力堅決成行，就算是無助於當時仲裁之法理論證，但確實仍然值得肯定。

張競強調，目前時空條件產生變化，國際環境亦有所差別，綠營對外政策處處配合美國，蔡英文總統能否舊戲重演再訪南海，美方態度恐怕是政治算計公式中最核心參數。

此外張競直言，蔡英文親自巡視南海，對於鞏固綠營支持票源來說，相對效應確實有限，因此藍營立委所提呼籲，恐難獲得蔡政府正面回應，有可能以疫情為託詞，以冷處理方式將熱度降溫，讓此項議題遭致社會淡忘。

至於韓國瑜市長順勢宣佈將巡視東沙，張競分析，以市長位階督導轄區確實是順理成章，但就宣示主權表態意義來說，絕對無法與國家元首親自到訪前線戰地相比；但從另個方面來說，韓市長以督導市政及勞軍為由，巡視東沙或南沙，幾無可能引發任何外交抗議，畢竟位階與象徵意涵完全不同。

張競指出，平心而論，韓國瑜市長手中資源有限，南海諸島東沙與太平島建設幾乎完全是由中央主導，政治人物去追趕南海新聞熱潮，完全不令人意外，但政治人物若是無法依據巡視結果，帶動後續開發與務實建設，最後必然是船過水無痕，不再能夠有所下文。

張競堅定表示，目前南海諸島原則上都很安全，重點是去那邊不要引發任何負面效應；而且目前只是日本媒體引述不明人士發言，聲稱共軍要進行以奪取東沙島為想定目標之演習，基本上就是捕風捉影子虛烏有，國人經不起媒體撥弄隨之起舞，實在是不智之舉。

張競呼籲，韓市長巡視東沙是天經地義，只是要事先作足功課，掌握觀光休憩、漁業資源、生態保育、物種調查、環境保護、地方治安與醫療保健等地方父母官可以發揮項目，才會讓高雄市民注意到東沙這個南海休閒後花園，亦須重視駐島官兵需求，成功扮演父母官重視軍民關係應有角色。

(旺報 )