新冠肺炎造成美國3月和4月初新增就業暴跌，然而根據專業社群網站領英（LinkedIn）最新統計數據顯示，美國就業市場最壞的情況可能已過。

根據領英統計，美國3月3日的雇用率較一年前增加25％，但次日便開始反轉向下。到了4月15日，雇用率年減近38％，自此之後，雇用率維持相對平穩。

最新數據顯示，5月8日的雇用率年減近34％。

領英首席經濟學家金布羅（Karin Kimbrough）指出，雇用狀況雖然沒有多大改善，但美國就業流失最壞的情況可能已經過去。

(工商 )