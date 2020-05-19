美國5月建商信心回升 惟看法依然悲觀 09:422020/05/19 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情衝擊美國經濟，美國建商信心繼4月創下史上最大單月跌幅後，5月數據雖有回升，不過建商對獨棟住宅市場前景依然抱持悲觀看法。 根據全美住宅建商協會（NAHB）18日出爐的最新報告顯示，美國5月建商信心指數由4月的30上升至37，數據低於50代表對市況悲觀的建商多過樂觀的建商。 美國5月建商信心優於市場預估的35，不過仍遠遠遜於一年同期的水準；2019年5月的建商信心指數為66，同年12月升抵76高點。 (工商 ) #國建 #建商 #美國 #悲觀 #數據 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》推動美國製基本藥 傳白宮最快周五下令 11:252020/05/15 財經 川普施壓加稅 逼境外企業返美 04:102020/05/16 國際大事 美封殺華為再擴大 陸反擊砲火恐瞄向蘋果等美企 09:472020/05/16 財經 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 三台廠肺炎檢測 獲FDA許可 04:102020/05/18 財經要聞 Zillow：今年美房價僅跌2至3％ 04:102020/05/18 全球財經 短評／活生生被川普耍了 04:102020/05/18 時論廣場 美兵推2030太平洋衝突結果出爐 專家表態遭網噓 10:372020/05/18 政治 蓬佩奧批大陸干預美記者在港工作 11:482020/05/18 兩岸 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 1分鐘讀財經》台積電光環盡失？外資狂倒貨 持股創8年低 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 美華為禁令 啟動新一波去美化轉單潮 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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