新冠肺炎疫情衝擊美國經濟，美國建商信心繼4月創下史上最大單月跌幅後，5月數據雖有回升，不過建商對獨棟住宅市場前景依然抱持悲觀看法。

根據全美住宅建商協會（NAHB）18日出爐的最新報告顯示，美國5月建商信心指數由4月的30上升至37，數據低於50代表對市況悲觀的建商多過樂觀的建商。

美國5月建商信心優於市場預估的35，不過仍遠遠遜於一年同期的水準；2019年5月的建商信心指數為66，同年12月升抵76高點。

(工商 )