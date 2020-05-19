國內疫情趨緩，消費信心與意願瑼轉強，觀光餐旅市場買氣逐漸回穩，六福旅遊集團旗下 「六福居」宣布攜手與南投杉林溪飯店合作，即日起至6月30日止，推出「前進杉林溪．森呼吸住房專案」，第一晚雙人入住六福居都會景觀套房一晚，享受台北公寓式酒店精緻服務，再加贈杉林溪大飯店雙人平日住宿券一張，還包含生態度假園區門票2張、早餐2客，走入好山好水的南投，前進森林吸收芬多精，最適合情侶一起出門踏青約會，遠離塵囂森呼吸，雙人價5,600元。

為搶攻國旅市場，六福居提供國人各種解悶度假提案，無論是情侶踏青，還是宅在飯店享度假、三人好友聊天聚會、台北城市輕旅行等需求，六福居都能滿足需求。

針對僅想在台北度假充電的城市遊狹，即日起至8月31日止，六福居針對不同客群推出各種優惠專案，其中，專為為懶人族設計的「麵麵俱到住房專案」，雙人入住都會景觀套房，加贈2包由五星主廚監製的常溫麵品料理包，不用出門覓食，僅透過簡單的5分鐘復2熱步驟，即可在房內大啖美食，兩人宅在一起度假，只要2,999元；若閨密好友、三人小家庭同行，「三人同行住房專案」再降價，入住公園景觀套房一晚，限時優惠價格3,999元，享受大坪數套房住宿空間，還可使用設備完善的小廚房，在房內做簡易料理，輕鬆舒適的歡聚一晚；來一場台北輕旅行，則推薦「悠遊台北住房專案」， 除可入住都會景觀套房一晚，享受如同在家空間，還另贈台北捷運一日票2張，讓旅人可以在台北深入探索一番。

(工商 )