柯爾（Gerrit Cole）休賽季接受紐約洋基一份9年3.24億美元的合約，但礙於疫情影響，他到現在都還沒辦法正式為洋基出賽，對此，塔薛爾拉（Mark Teixeira）表示，像是柯爾這樣的球員，現在不應該在家裡後院投球，而是要在塞滿5萬名球迷的洋基球場登板！

塔薛爾拉2008年季末和洋基簽下8年1.8億美元的合約，所以他非常能夠理解那種急於證明自己的感覺，他說：「2009年球季是我最期待的一年，簽下合約後有機會衝擊世界大賽，我想開始工作，真想要趕快到坦帕的春訓基地報到。」

塔薛爾拉表示，像是柯爾這樣的球員，當他應該要在5萬名球迷的洋基球場登板時，但他卻只能在自家後院牛棚，那種感覺十分煎熬。

同樣於2008年簽下大合約加盟洋基的沙巴西亞（CC Sabathia）認為，柯爾已經在春訓時見過隊友，這對他有極大的幫助，他說：「當我3月5日前往基地時，他已經和球團所有人打成一片，我不認為這會是個問題。」

不過塔薛爾拉卻認為，在這個充滿壓力的賽季中，柯爾的壓力肯定會翻倍，不僅僅是柯爾，整個洋基球團都會面臨這項考驗，對此，沙巴西亞則反駁，他認為柯爾以及其他洋基成員都已經準備好了，「特別是柯爾，他超級專業的。」

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(中時電子報)