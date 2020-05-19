藝人手搖飲副業

這年頭連藝人開副業早就司空見慣，不少人選擇開餐廳，像是棒棒堂裡的阿緯代理點點心、太興茶餐廳，立刻成為排隊名店，小煜則是靠髮廊稱霸東區。

而號稱「手搖飲料王國」的台灣，近年來各式網美手搖飲料蓬勃發展，進軍的藝人們所在多有，最出名的莫過於ㄚ頭詹子晴的「不要對我尖叫」，還開到海外去。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看網友們心中最夯的藝人手搖飲店究竟是哪一間，誰還能超越「不要對我尖叫」呢？

陳漢典-好爹爹 hugdayday

由陳漢典投資的「好爹爹 hugdayday」諧音是台語「喝茶茶」的意思，去年底才開幕就好評不斷，四款獨特「烈奶茶」以四種不同口感的茶製成，連發酵程度都直接刻上，100%全發酵仲夏紅韻、45%半發酵秋分焙香、15%輕發酵冷香冬片、0%零發酵三窨花茶，每日限量供應。重點是茶偽超濃，被網友封為「不用靠藝人光環」的好喝手搖飲料。夏天記得嘗嘗人氣王「晨曦甘露」喔！

無尊（謝駿毅）-無飲 Tea Room

搞笑藝人「無尊」謝駿毅下節目不模仿，正正經經和朋友一起開了飲料店「無飲 Tea Room」，相較於其他藝人開的店，討論度稍稍低了一點，不過也是默默開了主間店。主打選用台灣茶葉所製成的冷泡茶，以冷水浸泡6個小時後販售，四季春和蜜香紅都有不少愛好者。有粉絲分享，三角茶包現泡的原味茶，不苦不澀，喝過後還能自行回沖，重點是價格平價親民！

NONO陳宣裕-花羨沐嵐 HuaXian MuLan

NONO陳宣裕自2015年開始積極發展副業，大家都知道「艋舺雞排」以厚實大雞排快速竄紅，但其實他還跟歐弟合資開飲料店「花羨沐嵐 HuaXian MuLan」。從高雄起家的花羨沐嵐 ，從杯身到裝潢都有濃厚中國風，首推加入飽滿水果的「鮮果系列」也頗受歡迎，之前還曾推出國慶日限定版「國旗漸層飲」，上層有蝶豆花茶，中間牛奶，底部則是香甜西瓜汁，超美配色躍升打卡熱門。

瑪格麗特-新醋感 Chu Chu Bar

飲料海中殺出重圍的，還有瑪格麗特的「新醋感」，首創「手搖醋茶」以各種水果醋為基底，佐以天然茶葉，除了降低糖量、提升水果味，最厲害的是創新的「醋冰磚」。把果醋做成各種口味的冰塊，就算融化還是能保持醋的原味，網友大推不會死甜又能解渴，真的是手搖飲料界難得健康好物。最夯的則是瑪格麗特研發，由蔓越梅醋和鮮奶調配的「醋格格」。

簡沛恩-必可蜜 PiQiMi

珍奶控簡沛恩愛喝到直接自己開店，去年創立手搖飲品牌「PiQiMi必可蜜」，特別選Pick的諧音，意思是「我很挑剔」，象徵她對珍珠和飲料的嚴苛。他們最特別的是有三種珍珠可選，特別用四季春茶製作而成的「綠寶珍珠」，茶香味十足，每日限量出爐，外送還不能點，另外蜂蜜口味的鑽石珍珠、黑糖琥珀珍珠，也是一定要Ｑ彈有嚼勁。

謝承均-黛黛茶 DailyDae

本土劇八點檔男星謝承均也在去年進軍飲料界，插旗台中鬧區精誠商圈，開設「黛黛茶DailyDae」飲料店。與其他手搖飲料不同，本店設立在華麗洋房中，有寬敞的內用空間，還有蛋糕可以吃，而且價格最低竟然只要25元就能喝到，難怪開店不到一年就大紅。他們家主打各類紅茶，不論是大吉嶺、阿薩姆和伯爵等英式風味，台灣著名的紅玉紅茶也能喝到，加入水果風味的水果紅茶也是夯品喔。

周杰倫-麥吉 MACHI MACHI

東區起家的「麥吉 MACHI MACHI」算是網紅飲料代表之一，質感灰外牆怎麼拍都可愛，店內也超好拍，背後原來是周董周杰倫撐腰呢！四款瓶裝漸層飲料草莓鮮奶、奶酪紅茶拿鐵、關西仙草歐蕾和梅子凍茉香綠根本是飲料界網紅，價格稍稍貴了些，還是有很多人朝聖，熱門款項還有炙燒後香濃醇厚的「烤布蕾紅茶拿鐵」和綿密鹹甜「芝士奶蓋」系列。

Y頭詹子晴-不要對我尖叫，日常茶間，

再來是藝人飲料界的翹楚，Y頭詹子晴開的「不要對我尖叫，日常茶間」，走的是文青厭世風，純白色調更能襯托出高冷感，憑藉獨特風格加上藝人光環快速爆紅，其中大家最推的就是神蜂蜜菊花和冬瓜菊花。現在不只跨足中國大陸，還到澳洲和馬來西亞展店，更推出聯名餅乾在超商開賣，真的是越來越厲害啦！

納豆（林郁智）-良辰吉時 Good Day Good Time Boba Tea

愛開副業的納豆越挫越勇開了「良辰吉時 Good Day Good Time Boba Tea」，算是很早期就開始賣飲料的藝人。他們家厲害的是彩色珍珠，粉色火龍果、白玉珍珠、抹茶珍珠和黑糖珍珠任選，還有豐樂、嘉明和高大牧場的牛奶可以選擇。最初爆紅大舉展店，前陣子也收了不少家，現在想喝可能要找一下啦！

黑人陳建州-春陽茶事 CHUN YANG

第一名是黑人陳建州投資的「春陽茶事」，在藝人和球星們熱力推薦下，成功攻佔社群版面。他們長紅的秘訣，在於時不時和其他品牌聯名推出限定飲品，像是與霜淇淋名店「蜷尾家」攜手推出限量「黑糖珍珠奶蓋加抹茶冰棒」，三種吃法變化多端，三月與飛燕煉乳聯名首創古早味「鴛鴦奶茶」和「花生奶茶」也掀起討論，難怪能夠穩居冠軍！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月19日至2020年05月17日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『藝人手搖飲副業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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