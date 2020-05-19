中華民國520總統就職日逼近，而美股18日在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗臨床試驗報佳音下大漲，道瓊工業指數飆漲911點，創一個多月來最佳表現。預期疫苗佳音將消化部分日前MSCI日前宣布季度調整的偏空氣氛。台北外匯市場今早新台幣開盤匯價為29.96元，升值2分，開盤5分鐘內一度觸及29.88元，升值1角。台股早盤由權值股穩盤，題材股飆高，大盤指數站回5日及10日線。

台股在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數、MSCI全球市場指數全數遭到調降，市場預期外資資金亦將跟隨指數調整。在後疫情時代，中美貿易戰可能又成市場議題，「反全球化趨勢」造成客戶流失，影響不可小覷。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，今年以來己有近百家去年有配息的台企，今年決議不分配股利，目的是保留較多的帳上現金以因應市場變動。

匯銀指出，上周外資加大匯出力道，同時川普表示支持強勢美元，推升國際美元盤中升至100.56的3週高，加上美中關係緊張打壓投資氣氛，台幣隨非美貨幣承壓，終場週線收黑0.16%至29.950元。昨天新台幣收盤價29.98元，亦反應外資賣超台股的動作。

(時報資訊)