金管會證期局表示，核准瀚亞投信申報募集開放式多重資產型「瀚亞2030目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣3億元。

「瀚亞2030目標日期收益優化多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由國泰世華銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局指出，此基金原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於買賣斷債券的總金額，不得低於基金淨值的50％。自成立日起屆滿6個月後至2030年12月31日止，投資於股票型資產的總金額，不得高於基金淨值的50％。自2031年起，則不得投資於股票型資產。

證期局表示，此基金的存續期限為不定期限，自成立日起至屆滿1年為止後，即不再接受受益權單位申購。基金自成立日起90日後開放買回，但自開放買回日起至基金屆滿7年前會收取一定買回費用，買回費用並歸入基金資產。

(時報資訊)