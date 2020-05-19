新台幣兌美元經過4月升值後，5月匯價穩步在「2」字頭，雖然川普重申「強勢美元」，但新台幣匯價今年以來在亞幣中表現抗貶，強度僅次於日圓。第一金旗下第一銀認為，目前是投資美元存款的最佳時機。

第一銀行自即日起至12月31日止，以新台幣結購美金存入iLEO數位帳戶，匯率優惠0.035元，現買現省。另自6月1日起至12月31日止，每日iLEO數位帳戶活存餘額3,000美元(含)內，活存利率享6個月定存牌告固定利率。以5月15日美元活存牌告利率0.05%，美元6個月定存牌告固定利率0.45%，利息變成9倍！

舉例來說，民眾自即日起開始分批買入共3000美元，存入iLEO數位存款帳戶，平均成交匯率29.885元，優惠匯率為29.850元，馬上省下新台幣105元，年底時，9倍活存利息(約新臺幣203元)再入帳，又增加一筆小確幸。

第一銀行提醒，如因市場外幣利、匯率有劇烈波動，該活動將隨時變更或終止。如有外幣優惠活存最低承作金額、承作上限或期限等條件上選擇之疑義，可逕至鄰近分行詢問第一銀行外匯人員，獲得最佳的投資建議。

(時報資訊)