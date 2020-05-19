在超過100個會員國要求下，以及獲得北京首肯與20億美元資助承諾後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞昨（18）日終於宣布，世衛將會針對新冠肺炎因應措施展開獨立調查，不過他也強調，調查並不涵蓋病毒起源。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞18日宣布，世衛將會針對新冠肺炎因應措施展開公正、全面的獨立調查。

綜合美國之音、美聯社、香港《南華早報》報導，在各國疾呼下，世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨日在世界衛生大會（WHA）上宣布，將會在「最早且適當的時機點」，針對世衛如何協調各國對新冠肺炎疫情的反應展開獨立調查，「每個國家及組織都應該檢視自己的反應，並從經驗中學習教訓」，他強調，調查並不涵蓋新冠病毒的起源。

大陸國家主席習近平昨日在世界衛生大會開幕時首度表態，一旦疫情獲得控制，北京支持針對新冠肺炎疫情如何開始及散播的問題展開公正的調查，同時他也宣布，未來2年大陸將資助20億美元，協助WHO在開發中國家應對疫情。該筆費用相當於WHO過去一年的預算，比美國一年資助的4億美元還要高。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至今日上午10時，全球已有超過480萬人感染新冠病毒，近32萬人喪命。

(中時電子報)