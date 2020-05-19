台中市水利局於中科路廣福陸橋下備妥鼎塊等防汛物資。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

今年首波梅雨鋒面報到，預計影響台中時間自19日起至23日止，其中周三至周五對天氣影響最劇，台中市政府水利局今日傍晚五點將開設三級應變中心，24小時輪班進駐待命，備妥移動式抽水機、沙包等防汛物資，提醒市民若遇淹水或水利設施災情，可撥打119或1999專線通報，市府將盡速搶修。

「積極整備、嚴陣以待！」水利局指出，市府相關單位汛期來臨前，逐一盤點相關防汛措施，完成搶險修開口契約、防汛宣導兵推演練、水利建造物、復建工程、防汛缺口、抽水站、水閘門、滯洪池、抽水機等防汛機具、備料及各項資通訊系統的整備與檢測，落實各級排水道及野溪清疏作業，提升防汛安全。

水利局表示，除落實水利建造物安全檢查及重點防汛工程整備、提昇防救災及支援能量外，市府已備妥沙包25000包、防汛鼎塊727塊，完成抽水機操作教育訓練，251部(大、中小型)移動式抽水機能因應狀況隨時待命支援。

另外，市府也與建設局、環保局及各區公所完成清疏494公里，包含區域排水道清疏42公里、雨水下水道清疏15公里、野溪清疏10公里、道路側溝397公里及公所清疏30公里，面對颱風豪雨來臨時，降低災害衝擊與損失。

水利局提醒，這波典型的梅雨鋒面會影響台中市至周六，有強降雨機會發生，提醒市民保持危機意識，可利用手機及平板電腦下載「台中水情APP」，掌握最新水情；如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報。

(中時 )