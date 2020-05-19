中選會澄清不實言論(中選會提供)

網傳只要投下反罷免高雄市長韓國瑜的票，就會被透過變更移轉方式，變成同意罷免票。對此，中選會今（5／19）日再度澄清也予以譴責，強調不實訊息定會依法移送法辦，請民眾勿以訛傳訛。中選會並在新聞稿中呼籲，請網友不要懷疑高雄市副市長兼選委會主委陳雄文執法決心。

中選會表示，6月6日的罷免投票選務，中選會係主管選委會、高雄市選委會則是主辦選委會，中選會及所屬選委會向以公平、公正、公開辦理選舉及罷免，開票完畢後即宣布各該投票所的開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至高雄市選情中心計票系統；整個開票過程，全程都有監察員在場監督開票作業，也允許民眾在開票時錄影，過程相當嚴謹且公開透明，6月6日的罷免案選務即會依此程序及相關規定辦理。

最後，中選會更強調，高雄市選委會定依法公正辦理選務，而兼辦選務的同仁也以高雄市政府的公教人員為主，請網友不要再懷疑高雄市選委會主委陳雄文公正執法的決心，更不要藉此再惡意打擊兼辦選務奉公守法的高雄市各區公所、各投開票所的全體選務同仁。

(中時 )