「醫界王陽明」賴弘國和「阿嬌」鍾欣潼先前證實進入分居狀態準備結束14月短命婚，賴弘國近來積極走出婚變陰影，不僅和友人到澎湖散心，也頻和汪小菲等一票好友聚會，周刊報導，賴弘國除了私下和汪小菲有私交，工作上，汪小菲將在飯店開新酒吧，賴弘國也大方撒錢準備投資，可見兩人於公於私好交情。

賴弘國刪掉給阿嬌的千字分手信後，近來不論在IG或微博分享自己健身和忙經營診所的新生活，日前他曬出自己露出健壯上身的帥照，說這是最近吃了2個月的健康餐，每天還健身兩小時，希望能超越自己6年前的樣子，而工作上，他也宣傳自己上《女人我最大》分享醫美新知。

據《鏡周刊》報導，賴弘國先前分享「三兄弟」照片，有他、王柏傑和汪小菲，汪小菲所經營的S HOTEL先前傳出財務吃緊，成為防疫飯店後逐步走出陰霾，更傳暑假將開設新酒吧，賴弘國、王柏傑等都是股東，但對此，當事人暫無回應。

(中時電子報)