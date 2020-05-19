高雄市街頭出現一個神祕的「阿舅要回來了」的布條，成為外界茶餘飯後的話題。有人猜測這和民進黨的內鬥關，不過，前國民黨立委孫大千表示，要釐清誰是阿舅，要先探討5個問題。

高雄街頭17日突然出現大量布條，綠底白字寫著「阿舅要回來了」，有人認為這可能是罷韓新招，只是地方政壇過去常私下稱前市長陳菊胞弟陳武進為「阿舅」，正值民進黨高市黨部主委選舉，菊系高閔琳與海派趙天麟相爭之際，布條出現後也引發政界議論，大家紛紛詢問，到底阿舅是誰？

孫大千臉書。（摘自孫大千臉書）

對此，孫大千在臉書發文表示，歡迎全民一起來尋找「高雄市的阿舅」吧！要完成這個「超級任務」之前，必須先釐清下面五個問題：

第一，這位鼎鼎大名的阿舅，究竟是誰的親戚？

第二，為什麼阿舅過去可以在高雄呼風喚雨？

第三，阿舅過去究竟是在照顧(care)高雄？還是在分贓(share)高雄呢？

第四，罷免韓國瑜真正的目的，究竟是為了替高雄市民伸張正義，還是為了為阿舅回來鋪路呢？

第五，「阿舅要回來了」對高雄究竟是福，還是禍呢？

(中時電子報)