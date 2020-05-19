俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)透過視訊聊天，為了他過去編造的「假新聞」再次向傳奇中鋒大衛羅賓生(David Robinson)致歉。當年歐尼爾與羅賓生在場內場外都是水火不容，外界還以為他們有私人恩怨。

根據歐尼爾的說法，當他年少時「海軍上將」羅賓生曾拒絕幫他簽名，因此下定決心要打倒他。羅賓生效力於聖安東尼奧馬刺，歐尼爾高中也在當地讀書，沒想到馬刺球迷卻噓他，讓他恨上了馬刺隊。

後來兩人在1996年奧運同隊，羅賓生問他是怎麼回事，歐尼爾才承認那幾個故事都是他捏造的，而且到處流傳，還被歐尼爾寫進自己的書。

羅賓生被譽為90年代移位最快的中鋒，讓歐尼爾吃了很多苦頭。歐尼爾說：「前幾年他老是痛宰我，他在場上跑好快，我心裡咒罵著你給我慢一點。我想以憤怒做為動力，但羅賓生是個大好人，所以我就編了這故事。我13歲時你不幫我簽名，所以我恨你。」

1993-94球季因喬丹離開，歐尼爾與羅賓生爭奪得分王，羅賓生例行賽最後一場靠著隊友瘋狂餵球砍了71分搶走得分王。歐尼爾說：「如果我不是每場被3個人包圍，如果我是個很自私一拿到球就出手的人，我也能得70分。」

歐尼爾剛進NBA的時候太受歡迎，老一輩球星(包括羅賓生)看不慣他四處唱歌上節目，曾在明星賽聯手修理他，歐尼爾當時表示「我會一個個討回來」。現在兩人都退休多年，聊起這些往事反而笑得很開心。

(中時電子報)