新冠肺炎疫情全球肆虐，但台灣防疫有功已經多日零確診，不過財經網紅胡采蘋在臉書透露清明假期一度高燒到38.6度，當時被建議至醫院採檢是否確診？當下她坦言一度擔憂會像些報導上說的病人那麼死掉。

胡采蘋清明連假高燒到38.6度，喉嚨更發炎到講不出話，便到醫院進行篩檢，當時醫生雖表示可以篩檢，但也提醒醫院有確診過好幾位病人，尤其等待篩檢時被傳染機率相當高，讓她當下不希望如同報導上說的病人那麼死掉，因此便決定返家，事後回想雖覺得可笑，但當時氛圍就是如此，沒想到隔天依舊高燒不退，因此再度前往同家醫院，但仍獲得相同警告，最終仍得無奈返家，直到朋友建議B醫院有專門做篩檢的「疫病門診」，才讓她決定換地方檢驗。

而胡采蘋得知結果是陰性後，才放下心中一顆大石，這讓她感嘆表示：「我心裡很清楚去篩檢過一次就知道普篩不可能，篩檢地方反而是最危險的地方，普篩未必比較好，而且當時篩檢量已經超負荷了」，就醫過程也讓她感受到醫護人員辛勞，直言：「很感謝所有人平日努力的生活，這就像個奇蹟，努力的生活總有一天會被看見，得到報償」。

(中時電子報)