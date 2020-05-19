夏天來了，來北海岸至東北角賞花！這裡沿線的台灣百合近日陸續盛開，現在正是最佳賞花時機。純白的花朵在綠色山壁映襯下極為顯眼，也飄芳香，歡迎大小朋友來賞花。

雙溪平林里。（圖取自新北市農業局官網）

台灣百合為台灣特有種，又稱福爾摩沙百合、高砂百合、野百合，水平分佈遍及全島，適應性強；東北角海岸約在4至6月開花，純白色花朵大而美麗、呈喇叭狀，還具有淡淡的芳香。過去俯拾即是的台灣百合，因人為採摘及環境破壞，導致野外數量越來越少。

為此，新北市農業局自103年起，積極辦理百合復育推廣工作，與地方合作培育種苗並於野外廣植，希望能保護這片美麗的自然景緻及資源，復育工作並由北海岸推展到東北角地區，目前已栽植逾5萬株台灣百合。

貢寮龍門里。（圖取自新北市農業局官網）

近年台灣百合推廣的重點為地方參與和認同感的提升及建立，今年更結合「青春山海線」加強輔導沿線社區里民採種育苗，強調永續傳承，由里長帶動里民一同栽種、除草、施肥，並主動巡守護花。在大家細心照料下，台灣百合日前陸續開花，為社區環境增添色彩，也和更多人分享台灣百合之美。

農業局表示，除了在台2線濱海公路自石門至貢寮沿線山壁可發現野生的台灣百合外，民眾也可以在金山市區綠地、獅頭山步道、石門麟山鼻步道、富貴角燈塔步道、愛之船、瑞芳後火車站、鼻頭國小、鼻頭角步道、貢寮龍門公園、龍洞灣岬、卯澳漁村等地駐足欣賞，歡迎民眾前往探訪。農業局呼籲，在貼近觀賞或拍攝台灣百合時多留意腳下，避免破壞生態，同時請大家保持公德心，切勿任意採摘破壞以免受罰。

(中時電子報)