高盛證券等多家華爾街金融機構預估，美國聯準會明年上半年有可能推出「負利率」措施，將引領全球進入「零負利率」時代。看準利率長期走低趨勢，第一金投信推出四年到期新興市場投資級債券基金，自本周開始募集，為期一周，幫助投資人強化資產收益回報。

第一金四年到期新興市場投資級債券基金經理人張欣瑜表示，2008年以來，各國央行寬鬆救市措施，讓全球進入低利率時代；而這一次的肺炎疫情影響下，歐美央行更祭出史無前例的「無上限」量化寬鬆，而且美國未來不排除推出「負利率」。

張欣瑜認為，在低利率，甚至是負利率的環境中，能夠提供合理收益的產品越來越少。投資人如果願意承擔有限的風險來累積財富，目標到期債券基金是值得把握的商品。

何謂目標到期債券基金？簡單來說，就是有設定到期年限的基金，而且投資期間每年會有票息滾入。投資人可以選擇每年領息，或在到期後，一次取回累積的收益，適合作為中期的資金規劃。

基金操作上，以嚴謹的風險控管方式，篩選一籃子與到期日相近的債券，避免風險過度集中。隨著債券越來越接近到期日，價格會趨近於面額，投資期間債券價格的波動有限。透過這種買進，並持有到期的策略，相對提高整體回報的可預期性。

第一金四年到期新興市場投資級債券基金主要投資於美元計價的債券，投資組合架構中，信用相對好、違約風險相對低的投資級債至少配置70%，再搭配不超過30%的高收益債，用來爭取更好的收益機會，兼顧投資人最在意的兩件事：收益、風險。

張欣瑜強調，受到肺炎疫情影響，市場出現系統性修正，新興市場債券殖利率大幅反彈，不僅整體收益水準優於成熟國家，同時，本次利差收斂幅度尚未達到成熟市場幅度，更加誘人，投資機會浮現。因此，現在投資新興市場債，利大於弊。

(時報資訊)