野村控股(Nomura Holdings)週二表示，將加強其私人投資業務，包括擴大對對新創企業的提議，以在新冠疫情大流行之後，多樣化公司收入來源。

野村執行長Okuda預計，在截至2023年3月的該財年，零售業務的稅前收入將達1100億日圓(約合10億美元)，是截至今年3月的財年的494億日圓的兩倍。

野村證券早先公布了截至今年3月的季度財報，出現令人意外的虧損。今年4月新上任的執行長Okuda曾指出，新冠病毒的影響遠大於2008年年的金融海嘯。

(時報資訊)