《國際金融》野村將加強私人投資業務 多樣化收入來源 10:002020/05/19 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 野村控股(Nomura Holdings)週二表示，將加強其私人投資業務，包括擴大對對新創企業的提議，以在新冠疫情大流行之後，多樣化公司收入來源。 野村執行長Okuda預計，在截至2023年3月的該財年，零售業務的稅前收入將達1100億日圓(約合10億美元)，是截至今年3月的財年的494億日圓的兩倍。 野村證券早先公布了截至今年3月的季度財報，出現令人意外的虧損。今年4月新上任的執行長Okuda曾指出，新冠病毒的影響遠大於2008年年的金融海嘯。 (時報資訊) #野村 #加強 #私人投資 #多樣化 #收入來源 也許您會感興趣 推薦閱讀 政治局常委會：維護國際產業鏈安全 04:102020/05/15 全球財經 老行庫開專班 培育金融科技人才 04:102020/05/15 投資理財 犯罪零容忍 雲林加強深夜警力 04:102020/05/15 地方新聞 美加強封鎖 華為半導體供應 04:102020/05/16 財經要聞 易綱：加強貨幣政策逆週期調節穩金融市場 12:052020/05/16 財經 黃蜂颱風來襲 高雄農漁業加強戒備 17:532020/05/16 生活 易綱重申：加強貨幣政策逆週期調節 04:102020/05/17 全球財經 金融維穩 易綱：加強貨幣政策逆周期調節 16:002020/05/17 財經 疫情空檔加強職能25位勞工取得實用觀光日語初級結業證書 18:012020/05/18 生活 遭指資收做白工 宜加強宣導 04:102020/05/19 地方新聞 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 1分鐘讀財經》台積電光環盡失？外資狂倒貨 持股創8年低 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 美華為禁令 啟動新一波去美化轉單潮 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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