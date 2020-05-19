世紀鋼(9958)今年起離岸風電相關產品貢獻營運效益開始展現，第一季營收年增195%，毛利率提升約2個百分點至18%；獲利年增7倍，EPS 0.55元。世紀鋼首季財報已交出好成績，今年風力事業陸續投產，可望帶動營運逐季成長。

世紀鋼2020年第一季營收11.83億元，年增近2倍；毛利率提升至18.08%，營業淨利1.35億元，淨利歸屬母公司業主1.15億元，年增率702.69%，EPS 0.55元。

世紀鋼受惠風電長單進入營收認列高峰期，4月營收3.6億元，年增179.98%；今年前4月營收15.43億元，年增191.46%，是鋼鐵族群中少數4月表現亮眼公司。近期股價走揚，仍在歷史高檔附近。

另外，世紀鋼日前公告，董事會決議現金增資子公司世紀離岸風電設備股份有限公司，預計增資675萬股，每股60元，總金額約4.05億元；世紀鋼表示，至目前為止，累積持有世紀離岸風電設備6174萬3仟股，持股比例61.74%。此次增資目的，為支應子公司建廠及購買機器等所需。

(時報資訊)