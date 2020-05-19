需求疑慮，打壓周一紐約期棉下跌；因市場關注本周中美貿易談判結果，將直接影響天然纖維需求，令投資人觀望氣氛濃，進而拖累期棉下跌；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨下跌0.45美分，跌幅0.77%，收盤每磅57.80美分；而10月棉花期貨下跌0.34美分，跌幅0.59%，報每磅57.61美分。

中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11375元人民幣，較前一日上漲120元人民幣；庫存方面，截至5月15日，ICE登記庫存3,579包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)