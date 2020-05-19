《商情》需求疑慮 打壓周一紐約期棉下跌 10:002020/05/19 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求疑慮，打壓周一紐約期棉下跌；因市場關注本周中美貿易談判結果，將直接影響天然纖維需求，令投資人觀望氣氛濃，進而拖累期棉下跌；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨下跌0.45美分，跌幅0.77%，收盤每磅57.80美分；而10月棉花期貨下跌0.34美分，跌幅0.59%，報每磅57.61美分。 中國鄭州商品期貨7月期棉結算價收報每公噸11375元人民幣，較前一日上漲120元人民幣；庫存方面，截至5月15日，ICE登記庫存3,579包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #期棉 #CE #期貨 #下跌 #疑慮 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》買盤進場 支撐周四紐約期棉走升 10:002020/05/15 財經 《商情》需求低迷 打壓周四LME期銅連4挫 10:002020/05/15 財經 《期貨》期交所18日調高同致期貨契約保證金 16:312020/05/15 財經 《期貨》台永續、生技期將亮相 期交所祭有獎徵答 17:052020/05/15 財經 恆生指數跌0.14％ 騰訊跌1.9％ 17:232020/05/15 財經 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 永續生技期貨 有獎徵答開跑 04:102020/05/18 證券．權證 《商情》需求疑慮 打壓上周五LME期鎳跌1.8％ 10:002020/05/18 財經 《商情》買盤進場 支撐上周五紐約期棉走升 10:002020/05/18 財經 Facebook花4億美元收購GIPHY 再爆隱私疑慮 13:322020/05/18 科技 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 1分鐘讀財經》台積電光環盡失？外資狂倒貨 持股創8年低 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 美華為禁令 啟動新一波去美化轉單潮 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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