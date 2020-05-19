因應梅雨季滯留性鋒面可能帶來致災性降雨，第三作戰區指揮官楊基榮中將於今（19）日上午進行災防整備指導時指出，各單位應加強人員教育及機具檢整，並與地方政府建立聯繫管道，持續密切關注各地降雨狀況，待命協助地方政府執行災防任務。

陸軍6軍團防豪雨成災，山區預置機具兵力390名待命。(6軍團提供)

第三作戰區所屬的臺北災防區於今日上午已派遣預置兵力196員，車輛機具7類19輛（部），膠舟2艘，分於烏來區、深坑區、坪林區、石碇區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、林口區預置；桃園災防區派遣兵力32員，車輛機具2類4輛，於復興鄉預置；今日下午宜蘭災防區將於礁溪鄉、壯圍鄉、大同鄉、五結鄉、南澳鄉、蘇澳鎮，派遣預置兵力161員，車輛機具5類18輛（部），膠舟3艘，期於第一時間能迅速投入執行災害防救工作。

陸軍6軍團防豪雨成災，山區預置機具兵力390名待命。(6軍團提供)

陸軍6軍團防豪雨成災，山區預置機具兵力390名待命。(6軍團提供)

第三作戰區強調，目前待命兵力、車輛機具、膠舟等，皆已完成整備，並要求各災防區持續提高警戒，主動與地方政府資訊整合、通力合作，適時調整潛勢區域兵力部署與機具規劃，做好充份的準備，確保國人生命財產安全。

(中時電子報)