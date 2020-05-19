美國生技藥廠Moderna宣布其開發中的新冠狀病毒疫苗在早期小規模臨床實驗中獲得正面結果，激勵其周一股價收盤飆漲19.96%，但隨後宣布將發行普通股籌資12.5億美元，盤後股價回落2%。

Moderna在盤後宣布現金增資計畫，並表示所得資金將用於疫苗獲准銷售後的相關開支。

Moderna周一稍早宣布，其開發的新冠狀病毒疫苖mRNA-1273在進行二期臨床實驗時顯示所有參與者都產生抗體，可望在7月展開三期臨床實驗，較先前預計的秋季提前，該公司並表示，如果實驗成功，可望在2021年取得銷售核准。受此激勵，Moderna股價飆漲19.96%，收在80美元。

反之，吉利德科學公司（Gilead Sciences）周一收跌近2%，其開發的「瑞德西韋」（Remdesivir）已獲美國認證為新冠肺炎療法，近日內也將獲得歐洲授權使用。

(時報資訊)