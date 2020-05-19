高雄市長韓國瑜日前表態，呼籲支持者不參與罷免投票，引發議論。對此，Wecare高雄發起人尹立昨則呼籲投票者戴帽蒙面，保護隱私安全。對此，名嘴謝寒冰質疑，戴帽子、面罩就可以投票？不用對身分證？他直呼真的很愚蠢。他說尹立說這件事之後，網路上罵聲連連，他直呼「罷韓的每個都在秀下限」。

對於罷韓團體發起的罷免，韓呼籲市民朋友當天不要來高雄，關心他就好，第一，不要付諸行動，來了高雄，沒有必要造成其他想像空間，第二，他懇請高雄支持韓國瑜的朋友，「不要出來投罷免票，出來監票就好」。第三，現在站出來喊要罷免他的，有些是被鼓譟出來的，所以支持他的人，他有信心，不出來投。對此，尹立昨批評韓國瑜叫支持者不投票，是要讓秘密投票失效。為了反制，尹立呼籲投票者戴帽、戴口罩去投票。

對此，謝寒冰在YOUTUBE直播中表示，尹立等人走上街頭抗議、罷韓遊行來多少人，有哪個在怕？韓能叫警察抓人？他說戴帽子、面具及面罩去投票，這樣就可以投票？不用對身分證、戴面具就領選票？他直言，戴面具、帽子有何意義？「胡扯什麼東西」。他認為，就算為了防疫戴口罩，口罩也要拉下來比對是不是本人，謝批尹立怎麼會提出這麼無聊的事清。

謝寒冰直言，尹立呼籲投票者戴帽、戴口罩去投票的消息傳出後，連許多挺民進黨的網友都罵聲連連，他直呼尹立根本把人當白痴，「罷韓的每個都在秀下限」。

(中時電子報)