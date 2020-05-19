前長榮空服員郭芷嫣，曾在今年2月發文附圖1張充滿網路霸凌及公審留言拼圖，內容全是不堪的字眼和歧視的評論，其中一位網友更在留言處罵她「垃圾台女」，遭郭憤而提告，如今這名網友昨天（18日）已在PTT公開道歉了。

該網友對郭芷嫣的道歉全文如下：

「本人於民國108年07月09日09點04分

PTT八卦版[爆卦]空服員郭芷嫣承認要對機長加料是他本人了

推文 垃圾台女

以這樣的說法來形容郭芷嫣小姐

郭芷嫣小姐認為這是對她名譽的嚴重傷害

本人於109年05月14日在法院對郭芷嫣小姐道歉

並承諾今後會謹言慎行絕不再犯

郭芷嫣小姐同意接受道歉

並在PTT八卦版真實姓名及原帳號貼文公開道歉

就願意撤下妨害名譽告訴」

網友在PTT對郭芷嫣公開道歉。（圖／翻攝自PTT）

網友在PTT對郭芷嫣公開道歉。（圖／翻攝自PTT）

郭芷嫣曾因飛機上遇洋男要求擦屁股，之後在長榮罷工事件中、揚言在機長餐中「加料」，事後遭長榮航空以「恐嚇公眾」、「妨礙飛安」等罪名解僱。工會後來提出勞動裁決，但被判決敗訴，郭芷嫣無法復職，但郭的新聞在PTT引起討論，並被一名網友在留言處寫下「垃圾台女」，讓她氣的對該名網友提告。

儘管該名網友昨天的公開道歉，對郭芷嫣回長榮復職無實質意義，卻對網路霸凌與酸民公審，具警示作用。

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