影視IP開發商鑫盛傳媒（6587）疫後衝刺，18日在大陸寧波開機拍攝網路劇《大約是愛2》，預計明年兩岸陸續播出，是繼去年《甜了青梅配竹馬》後，第二部與騰訊合作的委製系列劇。

鑒於《大約是愛》成績亮眼，演員將延續第一部陣容，製作預算逾5,000萬人民幣，並將推動藝人、插畫家乃至藝術家經紀業務，開創更多元獲利來源。

鑫盛4月合併營收1,085萬元，累計前4月合併營收1,094萬元，以每年推出2至3部網路劇邁進，除了《大約是愛2》，籌備多時的仙俠大劇《重紫》將於下半年啟動。

鑫盛表示，《大約是愛》憑藉獨特劇情、高反差人物設定，已在台灣的WeTV和YouTube上架。除兩岸市場取得17億次高點擊量，並居騰訊視頻年度最受歡迎劇、泰國WeTV年度平均播放量前五名。

接下來，系列劇《大約是愛2》集結兩岸三地主創團隊，包括導演郭會中，來自台灣的統籌導演曹國莉、服裝造型指導陳雅雯，兩岸影視人才聯手，帶動產業市場人才供給需求。

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