碳纖維複合材料大廠拓凱實業第一季合併營收及獲利，雙雙受新冠肺炎疫情影響而下跌，4月合併營收雖比去年同期衰退近一成，但優於3月，5、6月出貨至少維持4月水準，第二季營運優於第一季，成長動能主要是自行車及醫療等產品。

法人預估，拓凱第二季合併營收比第一季成長一成以上。今(19)日股價上漲3.0而以110.5元開出，成交爆出大量，推升股價至漲停118.0元。

拓凱第一季合併營收13.69億元，毛利率從去年同期32.15％降至26.86％；營業淨利1.3億元，稅前盈餘2.04億元，本期淨利0.75億元，淨利歸屬母公司0.66億元，EPS從去年同期1.98元降至0.72元。4月合併營收6.16億元，比3月增加17.27％，較去年同期減少9.98％；前4月合併營收19.85億元，比去年同期衰退14.42％。

拓凱表示，拓凱第一季合併營收及獲利受新冠肺炎疫情影響，雙雙下滑。其中獲利減少原因是拓凱將大陸事業盈餘匯回台灣，做為投資建廠之用，需要在大陸繳納10％所得稅，金額6,400多萬元，對EPS影響約0.7元，得支付員工隔離期間薪資及餐費，購買口罩等防疫物資等費用約3千萬元，造成毛利率比去年同期下降。產品組合也做調整，毛利率較高的自行車，第一季佔營收比重下降，加上營收下滑而導致固定費用攤提增加，是首季獲利衰退的主因。

拓凱原本預估今年安全帽、自行車、球拍、航空及醫療等產業訂單都會成長，但疫情攪局，歐洲及美國等市場，也繼大陸之後也封城而影響客戶需求。拓凱指出，拓凱4月營收比3月好，表現優於原先預期。5、6月出貨至少維持4月水準，第二季營運成長動能主要來自醫療及自行車，表現會優於第一季，毛利率也會回到正常水準，目標是回升至30％以上。

(工商 )