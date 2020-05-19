各界持續關注國內網通大廠友訊科技（D-Link）的經營權之爭，主要是友訊為一家34年歷史優異的網通大廠之外，前副董事長、創辦人李中旺結合如獵豹般的台灣鋼鐵集團，更是增加了如八點檔的戲劇性效果，進而引起投資大眾與主管機關的注意。

兆紳管理顧問董事長劉兆生進一步分析友訊雙方陣營的攻防，市場派接連出招，先是從明泰科技改派法人董事代表人為律師林文鵬。

接著，獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳於109/4/14公告將於同年6/1自行召開109年度第一次股東臨時會。議案內容為「解任第11屆董事高聚投資股份有限公司之董事職務案」揭開了這場大戲的開端。

當時高聚投資派任於友訊的法人董事代表人，即為創辦人高次軒遺孀於三年前扛起董事長之責任的胡雪。獨立董事召集股東臨時會只提針對胡雪的董事身分（董事解任即失去董事長資格）解任案。

劉兆生表示，當時市場派的盤算是若6/1友訊董事長胡雪於股東臨時會被解任，則6/15股東常會時，李中旺便可以友訊副董事長代理董事長的身分擔任主席主導董事全面改選案。

豈料胡雪的法務團隊更勝一籌，由於友訊與明泰互為持股並派任董事，將戰場移防明泰後，友訊、佳世達與明泰總經理結盟，先行換掉李中旺於明泰的董事長大位，重新掌握明泰後並回防友訊，再將明泰派任友訊法人董事代表人從李中旺陣營的律師林文鵬改派為胡雪陣營的律師宋正一。

此時董事會原本4:4的對決局面，變成友訊董事長胡雪掌握5席，而這便是主場優勢與策略的運用得宜。（待續）

兆紳管理顧問董事長劉兆生。（圖／劉兆生提供）

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(中時電子報)