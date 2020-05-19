「騙扁小子」黃琪身纏多起詐欺官司，其中，他涉嫌冒用周姓「前男友」名義租房、詐取凱基證券手續費優惠、免費試駕奧迪跑車，被控偽造文書、詐欺等罪，台北地院今判他1年6月徒刑，偽造文書部分4月刑期得易科罰金12萬元，沒收犯罪所得4萬餘元，可上訴。

本名黃照岡的黃琪，2008年替時任總統陳水扁算塔羅牌爆紅，後來被揭發涉多起詐欺案，因此被稱為「騙扁小子」。他服刑至2016年5月出獄，但仍不改本性，為了討周男歡心，騙稱是藝人張清芳丈夫宋學仁的秘書，替周男向凱基證券爭取期貨交易手續費優惠，另假冒國泰集團千金蔡佳玲親戚，向車商騙取試駕400萬元奧迪跑車7天，另還冒用周男名義租房，做為兩人「愛的小窩」。

本案4月28日辯論時，黃琪當庭崩潰痛哭，承認自己用錯手段，但只是想讓周男受到更好的對待，他知道自己惡名昭彰，很多事情要被嚴格檢驗，感謝法官願意秉公審理，對他來說是很奢侈的事情，讓他知道國家沒有放棄他，想說謝謝，也想說對不起，他被愛情沖昏頭，如今要承受這一切，只能怪他自己，「我這輩子已經毀了」。

辯護律師則說，黃琪是參考網友討論，如何針對期貨交易手續費議價，有其他投資人拿到更好的優惠，顯見與黃琪騙稱宋學仁秘書，無因果關係；另黃琪本身不會開車，實際上沒受益，為了尊榮感行騙雖然不對，但與刑事財產犯罪畫上等號，似乎過於武斷，建請從輕量刑。

黃琪另涉嫌在今年2月新冠肺炎疫情嚴峻期間，佯裝香港首富李嘉誠秘書，向中衛公司詐騙大量口罩等防疫物資，4月28日當天開完庭，離開法院不久又遭檢調搜索。檢察官複訊後依詐欺、偽造文書罪嫌聲押禁見，台北地院審理後，認為他有勾串、滅證、再犯之虞，裁准羈押禁見迄今。

(中時 )