對於友訊科技市場派提出在6/1臨時股東會中，解任5席董事之的策略，兆紳管理顧問董事長劉兆生認為這一招，恐招致「出師無名」議論。

兆紳管理顧問董事長劉兆生繼續分析說，由於市場派陣營的獨立董事召開6/1臨時股東會，欲解任的對象是高聚投資指派董事長胡雪的董事職務案。公司派法務陣營回防之下，先將董事長胡雪的董事代表人身份，改由前勁投資指派。

隨即，市場派陣營即再出招，乾脆在還未寄出開會通知書、可再列入討論議案事由之前，再提案欲將公司派陣營掌握的5席董事全數解任。

劉兆生認為，這一招恐招致「出師無名」議論，因為如此便失去了當初發動解任關於董事長的正當性，觀察至今，市場派陣營可能還是採取過去台鋼集團慣有「邊打邊談」策略風格。

「我認為獨董召集的6/1/臨時股東會，本就是台鋼集團拿來提前練兵之用。」劉兆生分析說，主要是因為時序上，股東臨時會的開會通知書須開會前15天寄出、股東常會須1個月前寄出。

兆紳管理顧問董事長劉兆生。（圖／劉兆生提供）

所以不管是獨董召集的6/1股東臨時會或公司召集的6/15股東常會，開會通知書都須在5/15前寄出，所以近日友訊的委託書收取正在如火如荼的展開。

面對獨立董事召集6/1的解任案，劉兆生認為除了公司派胡雪委任的法務團隊早已送出假處分之外，市場派律師送出5席董事全數解任的這份大禮，將在法院攻防時，法官禁止6/1召開的裁定更好下筆，這也更顯現獨立董事涉入經營權之爭的法律問題。（待續）

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(中時電子報)