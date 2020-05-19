娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！來台娶妻成家的金鐘獎主持人吳鳳竟被嗆娶醜妻，他如何回應？章子怡產後為維持好身材，公開不吃飯之外的養身秘方是什麼？中時電子報娛樂為您追下去～

來自土耳其的藝人吳鳳，前年拿到台灣身份證成為正港台灣人，近日他分享帶著妻女在台灣玩的影片，未料竟有酸民攻擊他老婆長相，甚至說他是為了身分證才結婚，讓吳鳳忍不住開腔反擊「有腦袋再來酸吧」。

章子怡與音樂人汪峰結婚5年，今年初湊得一個「好」字，在美國迎接兒子報到，沒想到時隔不到半年，章子怡今(5/18)於微博宣告正式復工，曝光一天的工作行程，足見即使身為國際巨星又天生麗質，產後要回歸幕前，都需要相當嚴苛的自我要求。

23歲日本女主播増田紗織外形甜美，在朝日電視台主持晨間新聞，今（18）新聞播一半突發生異狀，不但中途吃了幾次螺絲，最後甚至說不出話，片段在日網瘋傳，網友看了都建議她去醫院檢查身體。

曾是瓊瑤劇小生的馬景濤，因為演出風格誇張而有「咆哮帝」的封號，2017年他與小21歲大陸女演員吳佳尼結束10年婚姻，未料近來傳出是因男方吃軟飯才導致婚姻破局，讓馬景濤終於忍不住跳出來回應了。

(中時電子報)