1.台積電(2330)：昨夜ADR強彈4.16%，不理外資昨倒貨賣超4.2萬餘張，今早一度漲至294元，挑戰5日線、季線。
2.聚亨(2022)：首季EPS -0.20元，較上季大幅改善，昨獲外資轉買超121張，今早股價漲近2.5%。
3.裕隆(2201)：首季終結連三季虧損、EPS 0.13元，三大法人昨逆勢掃貨買超5,584張，今早帶量續漲逾7%。
4.和泰車(2207)：首季獲利創高，昨外資止步連4日賣超、轉買超59張，今早放量彈升逾4.5%，躍過季線。
5.榮成(1909)：昨三大法人逆勢轉買超245張，今早人氣升溫、股價漲約2.5%，挑戰月線。
6.聯發科(2454)：華為去美化，可望受惠，加上手機晶片發布飄香，早盤續帶量漲逾4.5%。
7.台灣高鐵(2633)：台灣疫情趨緩，外資賣超縮減、內資相挺，股價走揚逾3%。
8.台塑(1301)：陸政策加持，以及外資喊買進、調高價至97元，晨盤上漲逾2%。
9.瑞昱(2379)：美擴大圍堵華為，營運受惠可期，早盤上攻逾5%。
10.台塑化(6505)：外資喊買進、目標價大幅上調至113元，股價衝漲逾5%，登4個月高價。
11.嘉澤(3533)：大啖遠端商機，Q2拚續強，早盤上漲逾1%，再寫新高價。
12.國巨(2327)：股價未再破底，大盤轉強抵銷法人賣超利空，今早走高3%，觸及380元。
13.雙鴻(3324)：三星及Nvidia助攻，下半年業績進補，外資開始買超，今早攻高1%以上。
14.南僑(1702)：夏季飲料商機支持股價走穩，今早攻漲2%。
15.中磊(5388)：5G小基地台助攻，營運走出谷底，股價穩中透堅，走高2%。
16.愛山林(2540)：520檔期將推案650億，今日繼續量增價揚，攻高半根漲停板。
17.技嘉(2376)：Q1三率三升，NVIDIA新品加持，早盤放量漲逾2%，登波段新高。
18.廣達(2382)：防疫當道，伺服器NB業務有撐，早盤漲近4%，登近1年新高。
19.華碩(2357)：旗下ROG玩家共和國推新品，早盤聞訊漲逾3%。
20.拓凱(4536)：擺脫疫情，Q2營收拚季增1成，早盤一度觸及漲停。
21.聚陽(1477)：Q3看好回彈行情，三大法人連2日買超，早盤漲逾3%。
22.桂盟(5306)：國際提倡防疫，自行車、電動車銷量看增，早盤放量觸及漲停。
23.安鈦克(6276)：Q1淨利增9.5倍、EPS 0.57元，早盤勁揚逾6%。
24.台達化(1309)：Q1獲利名列集團第二，今日多頭湧入，爆量觸及漲停。
25.聚和(6509)：Q1獲利年增逾倍，EPS 0.46元，昨外資回頭買超，今早爆量衝上漲停。
(時報資訊)
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