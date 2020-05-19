美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二將在參議院委員會發表證詞，根據媒體取得的講稿，鮑爾重申聯準會將採取「所有工具」，並為需要者提供資金，以支撐受新冠狀病毒疫情重創的經濟。

鮑爾周末發表談話時表示，美國經濟可望在第三季恢復成長，今年下半年經濟重拾擴張是合理預期，儘管他表示今年底美國經濟可能無法回復到疫情前的水準。

鮑爾與美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）周二將以視訊方式出席參議院金融委員會的聽證會。

根據鮑爾準備好的講稿，他將向國會承諾央行將採用所有工具，在這個艱難的時刻為美國經濟帶來支撐，而這些行動只是更大規模政府應對舉措的其中一部分。

證詞中並未提到任何新的措施，僅重申「過去幾個月聯準會非常迅速採取了史無前例的措施」，指的是3月中旬將基準利率一口氣調降至近零水準後的一連串作為，包括購買各種形式的公債，以維持市場與金融體系正常運作。

(時報資訊)