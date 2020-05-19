玉山金(2884)旗下玉山銀行推出「基金e指選」大數據找基金服務，運用大數據、演算法等新興技術，自建基金理財認知偏好模型。

用戶透過手機登入行動銀行，最快10秒就可快速找到適合的5檔國內外基金，服務上線2個月以來，每月瀏覽人次破萬，用戶以25-35歲女性居多。

「基金e指選」應用運算系統從各項變數中進行分析，同時挖掘變數之間關聯性的特性，綜合評估每一檔基金的屬性與特色，分析每一檔基金的相似度與關聯性，再根據風險承受等級評估、交易紀錄或其他資訊等，歸納出理財習性，找出適合的基金標的。

而玉山銀行應用演算法技術建立的基金理財認知偏好模型，更是結合大數據分析及專家觀點，讓分析結果更貼近真實需求，因此能在眾多基金當中挑選出用戶喜好程度較高的基金。

「基金e指選」最快10秒就能找出適合的5檔國內外基金，提供想要輕鬆掌握理財自主權的網路客群簡便的數位金融服務。

用戶使用手機3個步驟可帶出個人的基金清單，快速瀏覽手續費率、報酬率等投資人關注的資訊，還提供類似購物車的服務可暫存基金資訊，看到喜愛的基金可以直接點選「加入觀察」功能，方便隨時查詢及下單。

(時報資訊)