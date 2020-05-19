美股昨夜強彈，道瓊指數盤中一度強漲千點，三大指數全面收高，亞股今早士氣大振，台股三大期指跟隨走揚，大盤也開高72點，在台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)攜手反彈，加上聯發科(2454)、國光(4142)、台塑化(6505)等續強之下，大盤漲點迅速拉升收復5日線、10900關，一度來到10924.79點，大漲184.24點，各大類股一片漲聲。分析師表示，台股今日由高價股領軍，520前夕，台股爆量，萬一關卡近關情怯，多頭買盤謹慎，指數想向上攻擊有難度，不過，下檔月線及季線支撐強勁，預期台股短線將陷入狹盤，以個股表現為主。

盤面上，IC設計繼續擔任市場主流，聯發科(2454)今日續強，成長匯聚多頭人氣，矽力-KY(6415)、譜瑞-KY(49966)漲幅都在4~5%左右；國際油價漲至2個多月新高，塑化股掌聲響起，台達化(1309)衝漲停、國喬(1312)漲幅也在8%以上、台塑四寶全面揚升；美疫苗研發傳捷報，防疫概念股熱燒，高端疫苗(6547)鎖在漲停板85.8元、國光生技漲停板開開關關；航運股挾著昨日波音大漲，華航(2610)及長榮航(2618)漲幅約在3%左右。

分析師表示，5月以來八大官股行庫幾乎每天都站在買方，明天就是520總統就職典禮，短線預期將在月線到年線間盤整。美國疫苗研發進度傳出喜訊，歐美各國陸續解封，經濟表現受到市場期待，台股有機會受益，觀察華為禁令造成的後續反應。

(時報資訊)