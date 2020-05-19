高雄市左營區華夏、南屏路附近1家超商18日深夜近0時，45歲陳姓男子仗著酒意到超商胡鬧，還向店員表示要搶劫，並請店員報案。店員立即撥打110報案，警方獲報到場處理。

左營警分局19日表示，警方趕到現場後發現陳男喝醉酒，情緒激動，大聲咆哮，在超商胡鬧。警方好言相勸，安撫其情緒後，將他帶回派出所釐清調查。

警方調查後說，此案只是陳姓男子酒醉意識不清，胡言亂語，並無搶劫的動機。全案被依違反社會秩序維護法函送裁處。

(中時 )