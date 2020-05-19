男子酒醉到超商喊搶劫 店員報警 10:232020/05/19 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳姓男子（左）酒醉後鬧超商，警方到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市左營區華夏、南屏路附近1家超商18日深夜近0時，45歲陳姓男子仗著酒意到超商胡鬧，還向店員表示要搶劫，並請店員報案。店員立即撥打110報案，警方獲報到場處理。 左營警分局19日表示，警方趕到現場後發現陳男喝醉酒，情緒激動，大聲咆哮，在超商胡鬧。警方好言相勸，安撫其情緒後，將他帶回派出所釐清調查。 警方調查後說，此案只是陳姓男子酒醉意識不清，胡言亂語，並無搶劫的動機。全案被依違反社會秩序維護法函送裁處。 (中時 ) #高雄左營 #酒後鬧事 #超商 #社維法 #搶劫 #超商 #搶劫 #警方 #店員 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市警方LINE官方帳號推3項便民服務 12:062020/05/15 社會 鬼手抽鈔混跡大台北 「500姊」踢到鐵板 13:012020/05/15 社會 超兇妹穿三點式超商買飲料 一彎腰店員全分心 10:452020/05/16 正妹 士林女童超商走失 巡警同心圓理論尋回 12:152020/05/16 社會 台東男持刀搶超商 店員問在演習嗎？ 18:032020/05/16 社會 遭雷擊？壯男倒臥大坑登山步道 搶救不治 19:192020/05/16 社會 擁千萬合約 NFL球員涉嫌持械行劫 13:522020/05/17 體育 六都之外南投開第一槍 3月起不收超商垃圾 17:202020/05/17 生活 人民保母 超商店員清晨頭暈送醫員警充當臨時店長 18:252020/05/17 社會 帥警站超商櫃台被誤為兼差嚇呆民眾 原因出爐超噴淚 09:042020/05/18 社會 社會熱門新聞 台中單身女舍摩斯密碼怪客遭逮 點字結果揭曉 - 社會 社會10點檔》獸夫大吃母女丼 少婦一怒 棺材鐵鎚殺夫 馬英九也嘆 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 市議員女主任不認嘿咻300次 遭國營事業人夫指證「胸部特徵」 - 社會 批前長榮空姐郭芷嫣「垃圾台女」 網友在PTT公開道歉了… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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