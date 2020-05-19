小琉球白沙港浮動碼頭工程抗議案愈演愈烈，漁民18日傍晚起發動漁船封港，至今逾20艘船仍封住白沙港，導致所有交通船得停靠大福漁港，對此，縣府呼籲漁民要理性。（李姓民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

小琉球白沙港浮動碼頭工程抗議案愈演愈烈，漁民18日傍晚起發動漁船封港，至今逾20艘船仍封住白沙港，導致所有交通船得停靠大福漁港，對此，縣府呼籲漁民要理性。（李姓民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

小琉球白沙港浮動碼頭工程抗議案愈演愈烈，漁民18日傍晚起發動漁船封港，至今逾20艘船仍封住白沙港，導致所有交通船得停靠大福漁港，對此，縣府呼籲漁民要理性。（李姓民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

小琉球白沙港浮動碼頭工程抗議案愈演愈烈，漁民18日傍晚起發動漁船封港，至今逾20艘船仍封住白沙港，導致所有交通船得停靠大福漁港，對此，縣府呼籲漁民要理性。（李姓民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

「縣府不來談，我們無限期封港！」小琉球白沙港浮動碼頭工程抗議案愈演愈烈，雖然縣府一再強調施工後並不會減少漁船泊位、更不會影響漁民生計，但漁民仍感不平，總覺得是被乞丐趕廟公，18日傍晚起發動漁船封港，至今逾20艘船仍封住白沙港，導致所有交通船得停靠大福漁港，對此，縣府呼籲漁民要理性。

針對白沙港浮動碼頭工程爭議，小琉球漁民一再質疑是縣府為發展觀光而不顧漁民生計，而縣府雖再次澄清白沙港有分漁港與交通港範圍，強調「工程並未施作於漁港內，所以無漁船停泊席位增減問題」，且交通港給漁船筏停靠的是「短暫停泊區」，但漁民仍是忿忿不平。

李姓漁民直嗆，白沙港就是漁港，當初是漁民同意與交通船共同使用，怎麼現在變成是縣府給漁民暫時停泊，「根本就是乞丐趕廟公」。他怒訴，白沙港的漁民很團結，不會讓人故意欺負，所以若沒等到縣府派人來談，他們的漁船絕對不會撤。

對此，縣府呼籲漁民要理性看待，認清浮動碼頭工程無影響漁民停泊的事實，快重回生活軌道，讓事件和平落幕。縣府強調，漁民以漁船併靠的抗議方式，已影響交通港航道通行，並違反「屏東縣琉球白沙交通碼頭使用管理自治條例」規定，若勸導後仍未離開，可依法裁罰5萬元罰款，並將協調海巡署協助移泊。

縣府稍早發出公告，若漁船在19日中午12點前未移泊，將依法裁罰並由縣府移泊。

(中時 )