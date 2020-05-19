房地產「代銷天王」海悅國際首度攜手合環建設機構、大陸工程、日商大林組」合作，組成夢幻團隊，四家公司今（19）日上午，正式簽約，針對新北市新店都更案新地標，四強將聯手合作，興建42層樓的新地標。

今天簽約儀式，由50年建設營造經驗的在地品牌合環建設機構領軍，聯合知名營造廠大陸工程、日商大林組，台灣代銷龍頭海悅國際，在寒舍艾美酒店舉行正式簽約儀式。

全案佔地2,837坪，計畫興建42層樓的摩天地標建築，也宣告新店市中心指標都更案正式啟動，預計於2025年完工。

合環建設機構為老字號建商，創辦於59年，始終以建築品質為其代言。45年前，合環在板橋完成第一座電梯大樓；30年前跨足企業版圖至澳洲成立百樂建設；12年前完成新店第一宗都市更新建案，每一次出手，都是台灣建築界的重要里程碑。

這次都更案，合環建設機構總裁黃正勝，歷經25年奔走協調，都更完成2,837坪基地。

合環建設機構特別力邀大陸工程、日商大林組，營建雙強共同攜手，以國際級的營造品質，打造42層SC鋼骨混凝土雙制震、黃金級綠建築、新店核心最高摩天建築。

此外，全案將委託海悅國際代銷。

(工商 )